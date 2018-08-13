Путин прилетит к Меркель

Президент РФ Владимир Путин встретится в конце недели с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Германии 13 августа, уточняя, что визит главы российского государства состоится 18 августа.

"Канцлер Ангела Меркель будет приветствовать президента Российской Федерации Владимира Путина в гостевом доме федерального правительства в замке Месеберг 18 августа 2018 года в 18:00", – сообщил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайбер.

По его словам, переговоры глав государств "будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики".