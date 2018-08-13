Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

ГК "КВС"

Мероприятие состоится 18 августа с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.

На квартиры в ЖК «Крылья» действуют различные ипотечные программы. Жилой комплекс аккредитован ведущими банковскими структурами: Сбербанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк и многими другими финансовыми организациями. Ряд партнёрских программ также предусматривает использование средств материнского семейного капитала.

Квартиры в ЖК «Крылья» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Из окон верхних этажей открываются прекрасные виды на Санкт-Петербург. В жилом комплексе запроектирован широкий выбор типов квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Все квартиры полностью готовы к проживанию с момента получения ключей.

Ипотечная суббота значительно сэкономит Ваше время в будние дни: специалисты отдела продаж помогут Вам выбрать подходящую квартиру, а сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки. Вы сможете подать заявку в этот же день. Ждем Вас 18 августа в офисе продаж ЖК «Крылья».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)