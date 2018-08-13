Исполнить наказание автолюбительницу-рецидивистку заставила перспектива стать уборщицей

Судебные приставы Санкт-Петербурга нашли подход к 29-летней нарушительнице, осужденной за вождение в нетрезвом виде, и добились исполнения ею уголовного наказания.

Как сообщает 13 августа отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу, молодую петербурженку дважды ловили пьяной за рулём. После второго раза в отношении неё возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), и суд приговорил её к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей.

После суда дама, казалось, благополучно забыла о своих неприятностях и о необходимости заплатить штраф. Её пытались найти по месту жительства, но тщетно.

В итоге судебный пристав западного отдела Приморского района, где было возбуждено производство в отношении петербурженки, направил в суд представление о замене штрафа другим, более суровым наказанием. Эту информацию удалось довести до должницы, и она одумалась.

«Чтобы не отбывать наказание с метлой в руках, гражданка нашла необходимую сумму и полностью погасила многотысячный штраф», – отмечается в сообщении.