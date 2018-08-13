Безопасность клиентов превыше всего

ГК "КВС"

Компания «КВС» возводит комплекс «Жили-Были» в Выборгском районе с закрытой дворовой территорией. Придомовое пространство продумано самым тщательным способом: жители могут общаться, заниматься спортом на свежем воздухе и активно проводить свободное время в полной безопасности.

Скамейки для отдыха расположены вдоль дорожек из тротуарной плитки, аккуратные мостики перекинуты через небольшие сухие, каменистые ручьи, которые стали украшением всего дворового комплекса.

Ландшафтный дизайн разработан специально для ЖК «Жили-Были» популярной компанией ООО «Архитектурная мастерская Цыцина». Фасады паркингов украшены фантастическими героями, а персонажи любимых сказок поселились прямо на детской площадке. Масса развлечений ждет детей на территории внутреннего двора: качели, горки, песочница, игровой комплекс «Крепость». Родители могут быть спокойны, потому что вся территория двора будет закрытой, а вход совершается только через ворота.

Во дворе установлено качественное уличное освещение – гарантия безопасности передвижения по территории.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)