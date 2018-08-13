Петербургские автозаводы возобновили работу после летних каникул

Петербургские автозаводы возобновили работу после летних каникул. 13 августа вышли на работу сотрудники Nissan, которые отдыхали с 23 июля. Также вновь запустила конвейер Toyota Motor, которая не производила машины с 26 июля.

Ранее коллективный отпуск кончился на предприятии Hyundai, которое не работало с 17 июля.

А вот Ford Sollers во Всеволожске решил продлить ежегодные летние каникулы для своих сотрудников. Как сообщала «Фонтанка», предприятие в общей сложности остановит конвейер на шесть недель, из них с 9 по 30 июля – запланированный коллективный отпуск, а до 20 августа - дополнительные три недели простоя.

Другие российские автозаводы также возобновили производство. АвтоВАЗ 13 августа начал выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске, PSA и Mitsubishi – в Калуге.