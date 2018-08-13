FT: Дерипаска может выйти из-под санкций - он готов передать ВТБ часть акций En+

Бизнесмен Олег Дерипаска готов сократить свою долю в 66% в группе компаний En+, опустив ее ниже 45%. Свою часть он передаст российскому банку ВТБ, что должно вывести коммерческую структуру из-под санкционного давления США.

Об этом 13 августа сообщает деловое издание Financial Times со ссылкой на предложение En+, переданное американскому минфину.

Подразделение минфина США Ofac, в специализацию которого входят санкции, получило план En+, однако ведомство пока не дало ему оценку. Отмечается, что сделка с ВТБ может застопориться, так как банк сам попал под ограничения со стороны Штатов. Однако продажа акций Дерипаски поможет снять санкции с En+, после чего банк их продаст. До этого момента право голоса на основе пакета отойдет двум гражданам США, выбранным En+. При этом вырученные за сделку средства пойдут на погашение долгов бизнесмена. Дерипаска, по данным Financial Times, согласился не голосовать против назначения новых независимых директоров в совет группы, а также он готов направлять дивиденды по его акциям на специальный счет, которым олигарх сможет воспользоваться после снятия санкционного давления.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и контролируемых им компаний. В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. 27 апреля группа En+ сообщила, что миллиардер согласился снизить свою долю ниже 50% и уйти из совета директоров. В мае СМИ рассказали, что минфин США позволит Дерипаске оставить 40 процентов в En+. На тот момент он контролировал 66,1% акций.