МИД РФ обвинил США в безответственной политике в области химразоружения

Москва призывает Вашингтон отказаться от безответственной линии на дальнейшую разбалансировку системы по контролю над вооружениями и их нераспространения. Об этом говорится в распространенном 13 августа заявлении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств. "Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы", – подчеркнули в дипведомстве.

"Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как Конвенции о запрещении химического оружия и Организации по запрещению химического оружия, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие, – указали в МИД РФ. – Призываем Вашингтон отказаться от безответственной линии на ее дальнейшую разбалансировку".

МИД РФ указывает на то, что 8 августа Администрация США объявила о предстоящем введении новых санкций в отношении России на основе национального американского закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение».

"Нашей стране инкриминируется «применение химоружия» в привязке к так называемому «делу Скрипалей», хотя никто до сих пор не может предоставить каких-либо доказательств этому, а британская сторона, несмотря на наши неоднократные обращения, отказывается от взаимодействия в расследовании инцидента в Солсбери 4 марта.

Из полученного из Госдепартамента уведомления на этот счет следует, что в Вашингтоне ставят под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений. Там предпочитают игнорировать тот факт, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия.

Рассматриваем выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств. Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ", – добавляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, после объявления о новых санкциях США в отношении РФ произошел обвал курса рубля и акций российских компаний.