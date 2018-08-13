Как на «Скандинавии»: Audi 80 влетела во встречную фуру под Курганом. Погибли взрослые и дети

Шесть человек – трое взрослых и трое детей – ехали в легковом автомобиле Audi 80. Из-за выезда на встречную полосу погибли четверо.

Как сообщает 13 августа паблик «Курган» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел пропаганды местной ГИБДД, трагедия произошла накануне вечером, около 20:20 на 279-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, под Курганом. По предварительной версии, 44-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в Volvo FH 440 с полуприцепом.

Сам водитель легковушки и его 30-летний пассажир скончались до прибытия скорой помощи. Годовалый и двухлетний ребёнок также погибли на месте. «Девочка лет трёх перестала дышать уже при мне», – рассказал очевидец изданию 45.ru.

Девочка 2011 года рождения (ей 6 или 7 лет) госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа, ушибом грудной клетки. 32-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом ребра, травматический шок 1-й степени.

Водитель «Вольво» не пострадал.

Напомним, ровно такое же ДТП случилось 12 августа на трассе «Скандинавия». Мужчина на Audi 80 вылетел на встречную полосу, под фуру Volvo, и погиб. На фотографиях с места аварии видно, что фрагменты разорванной легковушки разлетелись по дороге.