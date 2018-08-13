Среди совершивших жесткую посадку в Таджикистане - семейная пара из Петербурга. Альпинист рассказал спасателям о травме жены

Спортсмены из Северной столицы оказались заблокированы в горах Памира в Таджикистане после жёсткой посадки вертолёта Ми-8. По данным «Фонтанки», в группе альпинистов, находившихся на борту воздушного судна, была супружеская пара из Петербурга — Дмитрий Кумшаев и Татьяна Горбатюк.

Как сообщает издание «Спутник» 13 августа, Кумшаев вышел на связь со спасателями. Альпинист рассказал, что его жена ударилась головой и получила травму. Чтобы показать спасателям место своего нахождения, спортсмены жгли свои вещи. Сейчас экстренные службы готовятся к проведению эвакуации группы.

При этом в российской федерации альпинизма «Фонтанке» не смогли подтвердить наличие петербуржцев в группе спортсменов, ожидающих помощи в горах Памира. На сайте регионального отделения федерации Дмитрий Кумшаев и Татьяна Горбатюк не зарегистрированы.

Ранее власти Таджикистана опровергли информацию о гибели кого-либо из альпинистов в горах Памира, заверив, что за ними вылетели спасатели.

Напомним, накануне вертолёт Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек. На его борту находились 15 альпинистов из России, Белоруссии и Испании, которые возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони.