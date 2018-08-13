Александр Церковный : Закрытие баскетбольного «Зенита» – слухи. Для «Газпрома» это важный социальный проект

О том, как врач стал спортивным менеджером, связях с агентами и причинах ухода предыдущих руководителей БК «Зенит», при которых клуб трижды выигрывал бронзовые медали, – в интервью «Фонтанке» рассказал новый гендиректор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный.

Александр Церковный/из личного архива

Второе лето подряд баскетбольный клуб «Зенит» встречает с серьезными кадровыми перестановками. В прошлое межсезонье клуб сначала расстался с советником президента ФК «Зенит» по баскетболу Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым, а через пару недель вернул их обратно. Спустя год с ними опять попрощались и, кажется, уже окончательно, несмотря на три сезона подряд с бронзовыми медалями. Ушел также и генеральный директор Игорь Оноков. Вместо них троих в клуб пришел совершенно новый человек – Александр Церковный, о котором в баскетбольном мире мало кто слышал. Спортивное сообщество и болельщики встретили его с настороженностью.

«Фонтанка» поговорила с Церковным, чтобы узнать кто теперь руководит главной петербургской баскетбольной командой.

Бывших врачей не бывает

– Насколько я понимаю, по образованию вы врач, и у вас есть медицинский бизнес.

– Да, я врач в третьем поколении. У меня свой медицинский центр, который я открыл почти 20 лет назад в Ярославле практически сразу после окончания интернатуры. Я был одним из первых в регионе, кто открыл частную клинику. Она до сих пор существует и успешно работает. Какое-то время я, как практикующий доктор и руководитель, тоже там работал. Теперь это уже просто одно из направлений семейного бизнеса, в котором я практически не принимаю участия, так как сконцентрирован на баскетболе. Клиника много работает и со спортсменами. Профиль медицинского центра связан с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а это в том числе спортивные травмы. Я не хочу называть конкретные имена, так как считаю это не совсем корректным, но среди клиентов клиники есть и олимпийские чемпионы.

– Сколько вы вели врачебную практику в этом центре, прежде чем полностью перешли на управленческую деятельность?

– Врач – это больше, чем просто профессия. У меня до сих пор есть пациенты, которых я курирую уже почти 20 лет, с заболеваниями, которые требуют периодической консультации. Плох тот врач, который бросает свою профессию. Я не говорю, что каждый день надеваю белый халат, но и совсем медицину не забываю. Регулярно использовал свои знания в баскетбольном клубе «Буревестник». В «Зените» мы тоже постараемся модернизировать работу медицинского штаба. Но только не надо это преподносить так, что какой-то доктор вдруг решил заняться баскетболом и сделал себе игрушку – баскетбольный клуб.

– Обо всем по порядку. То есть вы до сих пор консультируете своих старых клиентов?

– Скорее, я направляю по телефону их к нужному специалисту. Ни о какой врачебной практике сейчас речи быть не может. Это еще в Ярославле я мог приехать в свой медицинский центр и посмотреть какого-нибудь пациента, которого давно знаю. Но сейчас эта тема полностью закрыта. Если я и буду свои медицинские знания использовать, то только с пользой для «Зенита». Учитывая, какой повышенный травматизм был у команды в прошлом сезоне, это очень актуальный вопрос.

– И последнее на тему вашего медицинского прошлого. Откуда у вас, у молодого специалиста, были деньги на открытие своего бизнеса?

– Кредиты и займы, которые потом были успешно возвращены.

Махать метлой, косить косой

– Как в вашу жизнь впервые вошел большой спорт?

– Как и у всех. Я с детства занимался спортом. Закончил баскетбольную секцию СДЮШОР №2 Ярославля. Много играл по любителям. Часть времени потерял из-за травмы плечевого сустава: в одном из матчей получил надрыв связок и перелом. Полноценно играть в баскетбол после этого уже не мог. Поэтому организовал любительскую команду по мини-футболу, которая просуществовала 10 лет. Она носила название моего медицинского центра.

– Почему клуб закрылся?

– Решил опять посвятить себя баскетболу. Да и всё, что можно было, мы уже выиграли, захотел двигаться дальше. Потом возникла идея впервые в нашем регионе сделать профессиональный баскетбольный клуб. В 2010 году мы возродили спортивный клуб «Буревестник», а на его базе уже создали баскетбольную команду. Сначала это тоже были любители, но в 2015 году сделали следующий шаг: заручились поддержкой органов власти. Весной того же года появился в Ярославле первый в истории региона профессиональный баскетбольный клуб.

– У вас в биографии есть еще один интересный пункт – вы два года проработали министром спорта Ярославской области. Как вы и здесь оказались?

– Я всегда занимался общественной деятельностью, в первую очередь, спортивными проектами. Поэтому мне приходилось сталкиваться с различными проблемами: с недостатком спортивных сооружений, конфликтными ситуациями, неправильным отношением властей к развитию спорта. Плюс в 2007 мною было создано информационное спортивное агентство, чтобы в регионе хоть как-то стали освещать спорт. И, видимо, благодаря комплексу всех этих направлений, на меня обратили внимание. В 2010-м губернатор поменял команду и пригласил меня.

– И все-таки, вы понимаете, что всё это не совсем одно и то же, что руководить клубом Единой лиги ВТБ?

– Для меня приглашение сюда и работа здесь – это очень серьезный шаг. Я, грубо говоря, не сидел на чемоданах, чтобы сорваться в первую же секунду и уехать в «Зенит». В Ярославле мы создали большой проект, «Буревестником» двигались только вверх. Над переходом в «Зенит» я очень долго думал. Это огромная ответственность и совершенно другой уровень, не только с точки зрения масштаба организации. Петербург – особенный регион. Здесь всё на виду. Поэтому я прекрасно понимаю, что любой мой шаг сейчас будет рассматриваться через увеличительное стекло. Я не собираюсь ничего здесь резко менять или тем более ломать, махать метлой и косить косой.

– От кого поступило приглашение в «Зенит»?

– Насколько я понимаю, моя кандидатура была одной из многих, которые рассматривались владельцами клуба.

– Говорят, что за вашим приходом стоят советник президента ФК «Зенит» по баскетбольным вопросам Тогрул Мамедов и член совета директоров клуба Павел Одеров.

– Отвечу так. У баскетбольного клуба «Зенит» есть совет директоров, от которого мне и поступило предложение. Не от кого-то отдельно.

Финансовые потери

– «Зенит» трижды брал бронзовые медали Единой лиги ВТБ с одной и той же командой менеджеров, которая работала в связке с главным тренером Василием Карасевым еще со времен подмосковного «Триумфа». Для команды с пятым бюджетом в лиге это однозначный успех. Почти одновременно с вашим приходом эти менеджеры уволились. Речь о советнике президента ФК «Зенит» по баскетболу Ольге Антоновой и спортивном директоре Андрее Спиридонове. Что произошло и почему их не удалось удержать?

– Во-первых, давайте разберемся в формулировках: это не было увольнением. У Ольги Валерьевны и Андрея Петровича истекали сроки действия контрактов. Им сразу было сделано предложение остаться. Обсуждались различные условия.

– По моим данным, они требовали восстановить их старые контракты, которые были сильно урезаны в начале прошлого сезона после их возвращения.

– Я не могу об этом судить, так как не работал в клубе в то время. Могу лишь отметить, что им были предложены условия на порядок лучше предыдущих. Ранее результаты их работы материально никак дополнительно не оценивались, в отличии от тех же игроков и тренеров. В новых контрактах, которые мы им предложили, как раз и были четко прописаны все премиальные. Тем не менее, что-то им все равно не понравилось. Это их решение.

– Еще говорилось о том, что их не удовлетворила не только финансовая часть, но и новое штатное расписание.

– Когда приходит новый руководитель, он, естественно, думает, каким образом выстроить работу организации. В данном случае у нас пока действует предыдущая структура. Но нам нужно двигаться вверх. Задача по выходу в Евролигу не снималась. В связи с этим Антоновой и Спиридонову было предложено сосредоточиться на работе с основной командой и создать максимум условий, чтобы дать результат. По новой структуре Спиридонов, скорее всего, занял бы пост заместителя директора по работе с основной командой, а Антоновой была предложена должность советника по основной команде. Но это все рабочие названия. Главное, что у нас было желание использовать их опыт.

– Как Карасев отреагировал?

– Он понимает, что первое время где-то будет посложнее, но мы полностью сохранили тренерский штаб. Мы стараемся выполнять все требования главного тренера. В том числе и по игрокам. Все новички – это те игроки, которых хотел видеть Карасев. Основная команда почти полностью укомплектована. Мы уже практически определились с разыгрывающим. На днях официально объявим. Возможно, еще будем работать над позицией форварда. Василий Николаевич изъявил желание войти в сезон имеющимся составом, и уже по игре смотреть, какие позиции будут вызывать вопросы.

– А кто в отсутствии спортивного директора занимается селекцией?

– На это есть специалисты тренерского штаба, скауты, селекционеры. Вы думали, этим занимались только Спиридонов и Антонова? В этом процессе занято гораздо больше людей. К тому же, наверняка, Андрей Петрович и Ольга Валерьевна до сих пор каким-то образом помогают Карасеву. Они баскетбольные люди, которые столько отработали вместе.

– Почему все контракты с игроками подписываются на один год?

– Здесь есть доля печального опыта по подписанию долгосрочных контрактов с игроками, на которых делали ставку, но они не оправдали ожиданий. Клуб понес из-за этого финансовые потери, которые до сих пор препятствуют более качественной селекции. Просто теперь мы будем подходить к подписанию контрактов более взвешенно.

– Говорили, что как раз из-за этих финансовых потерь и было решено не продлевать контракты со Спиридоновым и Антоновой.

– Я не хотел бы это комментировать.

– Это не соответствует действительности?

– Скажем так, это не совсем соответствует действительности.

Вся надежда на Карасева

– Ходят слухи, что вы связаны с агентами Вадимом Михалевским и Обрадом Фимичем и теперь будете приглашать в «Зенит» только их клиентов.

– Это просто кому-то хочется таким образом представить. Давайте верить только фактам. Я связан и общаюсь почти со всеми российскими агентами, поскольку уже 3-4 года руковожу баскетбольным клубом. В «Буревестнике» я сам занимался селекцией и разработкой контрактов. С тем же успехом меня можно обвинить в связях со многими агентами. В «Буревестнике», например, из состава этого года всего один игрок – клиент Михалевского и Фимича. Это Константин Новиков. И тот стал их клиентом, когда он у меня уже играл в клубе. Когда мы его подписывали, у него не было никакого агента.

– Вас лично в «Зенит» приглашали на выполнение какой задачи?

– Повысить эффективность работы баскетбольного клуба «Зенит» как организации. То есть выстроить менеджмент, улучшить работу с болельщиками, с продвижением клуба, улучшить условия, в которых клуб работает, дать результат по всем направлениям, в том числе и по спортивной части. Другой вопрос, что есть вещи, по которым можно гарантировать результат. Например, по уровню работы организации, по билетной программе, по болельщикам. В «Зените» по этим показателям и до моего прихода дела обстояли хорошо, но нет предела совершенству. А вот спортивная часть – самая сложная для прогнозирования. Когда клуб три года подряд занимает третье место, от нового руководителя ждут, что будет еще лучше, но вы же понимаете, что это очень сложно, особенно в нынешних реалиях.

– О каких реалиях вы говорите?

– Мы видим, как комплектуются конкуренты и понимаем, что у нас объективно не может быть самый сильный состав в лиге. По бюджету мы остаемся на том же уровне, что и в том сезоне – это пятый бюджет в Единой лиге ВТБ. Надеемся на тренерский талант Карасева. Мы можем брать сыгранностью, самоотдачей, куражом. Если «Зенит» ловит свой баскетбол, остановить его очень сложно.

– Второй год подряд ходят слухи, что баскетбольный «Зенит» надоел «Газпрому», и что команду закроют. Вы общались с представителями владельца и генерального спонсора. Какие там настроения по отношению к баскетболу?

– Это не более, чем слухи. Наоборот, я знаю, что «Газпром» рассматривает баскетбол, как один из важных социальных проектов. И одна из моих задач, в том числе, это развитие баскетбола на территории Петербурга. Сейчас только все наши команды начнут сезон, и займемся этим вопросом. В планах есть создание полноценного баскетбольного интерната.

– Есть версия, что потому с игроками и подписывают контракты на один год, что никто не знает, будет ли клуб существовать следующим летом.

– Значит скоро подпишем кого-нибудь на два года, чтобы развеять этот миф. Буду воспринимать это как вашу личную просьбу.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»