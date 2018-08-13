В Финляндии рассказали, как Ниинистё вступился за Нарышкина и спасал совместный с «Росатомом» проект АЭС

Раскрыты новые подробности того, как правящие круги Финляндии принимали решение о запрете въезда в Финляндию спикера Госдумы Сергея Нарышкина для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в 2015 году. И как спасали попавший под угрозу проект АЭС. Важные политические события трёхлетней давности описывают в своей книге «Саули Ниинистё — хозяин Мянттюниеми» журналисты финской газеты Aamulehti Лаури Нурми и Матти Мёрттинен.

Как утверждают авторы, три источника, знакомые с процессом принятия решений, говорят, что мнение президента Финляндии Саули Ниинистё в Комитете по внешней политике и политики безопасности не совпадало с желанием министра иностранных дел Тимо Сойни и председателя собрания Александра Стубба не пускать попавших под санкции российских парламентариев в страну.

Правительство Финляндии не хотело ставить под угрозу единство политики Европейского союза в отношении России, и потому российские чиновники всё же не были допущены в Финляндию.

Нарышкина обсуждали на трёх заседаниях комитета в течение июня. В середине того же месяца Саули Ниинистё встречался с Владимиром Путиным в Москве. Тогда на переговорах затронули и проект АЭС с участием «Росатома» в Пюхяйоки. Ниинистё заверил: «Политические решения сделаны, и можем сказать, что достигнутые договорённости сейчас находятся в руках компаний, участвующих в проекте». Через месяц, когда по телефону президенты обсуждали инцидент с Нарышкиным, Кремль заявил, что главы государств говорили о «конкретных двусторонних проектах». Речь шла о реакторах, которые должен поставить для АЭС «Росатом». Как указывают авторы книги, отказ от проекта не был вариантом для Путина, ведь это привело бы к настоящему усилению напряжённости между странами.

В то время оператор проекта Fennovoima, 34% которой принадлежит «Росатому», оказался под угрозой — правительство Финляндии потребовало, чтобы не менее 60% компании принадлежало фирмам из ЕС, и в конце июня казалось, что условие не будет выполнено, потому что государственная финская энергетическая компания Fortum вышла из проекта из-за несостоявшейся сделки по покупке ТГК-1 в России. И вдруг из ниоткуда появилась хорватская компания Migrit Solarna Energija. Однако финское правительство не согласилось на такого партнера, заявив, что «все следы ведут в Россию». Fortum не хотел спасать Fennovoima, но «по желанию Ниинистё правительство вынудило Fortum стать акционером «важного для финского общества проекта», пишет Aamulehti.

Источники, знакомые с процессом принятия внешнеполитических решений и деталей событий, показывают, что президент Ниинистё доложил премьер-министру Юхе Сипиля и председателю Fortum Сари Бальдауф о серьезности ситуации. Посыл был следующий: отношениям Финляндии и России будет нанесен ущерб, если Fortum не спасет Fennovoima, который является пропуском для «Росатома» на Запад. В то же время миллиардные активы Fortum в России будут скомпрометированы. В августе Fortum вернулся в проект.

В книге также говорится о яростных спорах в руководстве страны, отвечающем за внешнюю политику, после крымских событий в 2014 году. ЕС отменил все саммиты Россия — ЕС и заморозил двусторонние встречи на высшем уровне стран — членов Еропейского союза с РФ. Ниинистё в этом вопросе противостоял позиции тогдашнего премьер-министра Юрки Катайнена, министра по европейским делам и внешней политике Александра Стубба и министра обороны Карла Хаглунда. «ЕС не может запретить мне поддерживаю связь с Владимиром Путиным и встречаться с Путиным, по словам президента, по словам президента», – цитируют авторы финского президента.