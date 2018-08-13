В Петербурге пройдет благотворительный забег

В Петербурге состоится благотворительный забег в поддержку программы наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры» в рамках спортивного фестиваля НЕБОЙСЯСПОРТА.

Участники забега смогут выбрать дистанцию, которая им по силам: 1,5 км или 3 км. А самые маленькие гости фестиваля смогут принять участие в детском забеге на 250 м.

Фестиваль пройдет в Мега-парке 18 августа. Для участия в забеге необходима регистрация, которая уже открыта.

Кроме этого, в день спортивного фестиваля для гостей пройдет множество интересных и познавательных активностей: будет работать детская зона, откроется лекторий, будут проведены увлекательные мастер-классы и открытые тренировки по лакроссу, алтимату, боксу, гольфу и многим другим видам спорта. Спортивные события будут чередоваться с выступлениями музыкантов, а расслабиться и подышать воздухом можно будет в зоне релакса.

Организаторы подчеркивают, что часть средств, собранных в рамках забега, будет направлена на поддержку спортивных проектов фонда «Старшие Братья Старшие Сестры». Среди них: футбольный турнир, детская гонка героев, социальная адаптация ребенка через бег и многие другие.