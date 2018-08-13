Совершившие жесткую посадку в Таджикистане альпинисты остались живы. К ним вылетели спасатели

Власти Таджикистана опровергли информацию о гибели кого-либо из альпинистов в горах Памира, заверив, что за ними вылетели спасатели.

Туристы из России, Испании и Белоруссии, вертолет с которыми совершил жесткую посадку на высоте 4500 метров, остались живы. Их местоположение установлено. Три спасательных вертолета республики направлены к ним на помощь. Об этом 13 августа сообщает издание avesta.tj со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

ЧП произошло 12 августа в 14:30 по московскому времени во время транспортировки 15 альпинистов после восхождения на пик Исмоили Сомони, который является самой высокой точкой СНГ. Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек. Власти Таджикистана заявили, что начали расследование произошедшего. Ранее появилась информация, что туристы погибли.

По данным «Фонтанки», в команде собраны альпинисты из Брянска, Воронежа, Великого Новгорода, Минска и Новосибирска. Есть в списке гражданин Испании. Также из 15 альпинистов две участницы экспедиции — женщины.

Пик Исмоили Сомони — самая высокая точка Таджикистана и СНГ. Имеет высоту 7495 м. В советское время она носила название пик Коммунизма. Современное название гора получила в 1998 году в честь основателя средневековой династии Саманидов — Исмаила Сомони.