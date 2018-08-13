На севере КАД пробка 8,5 км. В целом в Петербурге дороги почти свободны

На севере КАД с утра сохраняется многокилометровая пробка на внутреннем кольце. Уже к 7:55 13 августа она, согласно сообщению «Яндекс.Пробок», достигла 10,3 километра – от проспекта Энгельса до Пискарёвского проспекта. Сейчас её длина на «Яндекс.Карте» составляет около 8,5 километра.

Причиной пробки, как обычно, является ограничение дорожного движения. В связи с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке с 28-го по 41-й километр внутреннего кольца, между развязками с проспектом Культуры и с Колтушским шоссе, закрыты третья и четвёртая полосы.

Кроме того, неожиданно плотное движение отметил сейчас сервис «Яндекса» на проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском проспекте: загруженность магистрали в центр оценивается в 7 баллов, что на 3 балла выше обычного. На участке Энгельса от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта также идёт ремонт дорожного покрытия с ограничением движения.

На КАД плотно на внешнем кольце перед развязкой с Таллинским шоссе из-за дорожных работ и на севере, между Выборгским шоссе и ЗСД, где дорогу готовят к расширению, и для проезда в каждую сторону осталось по одной полосе.

В настоящее время в Петербурге стандартные для этого часа «зелёные» 3 балла. Утром максимальная загруженность дорог тоже соответствовала норме – 4 балла.

Наиболее загруженными магистралями утром стали: проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (7 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), Выборгское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружена магистраль с нехарактерно свободным движением — проспект Славы – Народная улица к Московскому (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками были: