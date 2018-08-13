«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника «Defense News».

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения составляется «Defense News» с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в «ТОП-100» производится в зависимости от объема выручки компаний от ПВН.

В рейтинг в 2018 году включены 6 российских кампаний.. Концерн ВКО «Алмаз – Антей» впервые был включен в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-го места и уже в 2008 году занимал 28-ю строчку. В 2014 году «Алмаз – Антей» переместился на 12-ю позицию, а в течение следующих трех лет прочно удерживал 11-ю строчку в этом списке.

«Первое место среди российских компаний в рейтинге «Defense News», в очередной раз занятое Концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России», – отметил генеральный директор Концерна Ян Новиков.

Генеральный директор Концерна добавил, что стабильное многолетнее лидерство предприятия среди российских компаний в рейтинге зарубежного издания является свидетельством эффективности мероприятий, реализуемых в рамках Стратегии развития Концерна.

«Результаты деятельности многотысячного коллектива холдинга в сфере ВТС подтверждают сложившуюся в последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного назначения номенклатуры Концерна, которая поставляется на внешний рынок как через государственного посредника – АО «Рособоронэкспорт», – так и в рамках реализации собственного права Концерна на осуществление внешнеторговой деятельности. Важной особенностью нашей работы по продвижению продукции военного назначения (ПВН) на экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против компании международных санкций», – подчеркнул Я.В. Новиков.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"