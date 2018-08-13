Минобороны снова заключило с «Туполевым» контракт на модернизацию сверхзвуковых бомбардировщиков

Авиастроительное публичное акционерное общество «Туполев» заключило контракт с Министерством обороны на глубокую модернизацию парка дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Работы начнутся в 2019 году, их стоимость не раскрывается.

О соглашении 13 августа рассказал гендиректор «Туполева» Александр Конюхов. Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», первую партию для модернизации военные определят по результатам испытаний. Конюхов подчеркнул, что в 2018 году глубокая модернизация ракетоносцев производиться не будет. Масштаб работ не указан.

В то же время в апреле Казанский авиационный завод (КАЗ) — производитель Ту-22М3 — сообщал, что модернизированная версия бомбардировщика (Ту-22М3М) поднимется в воздух уже в августе 2018 года.

Отношения военного ведомства с авиастроительным предприятием нередко доходят до суда. Минобороны ранее требовало от «Туполева» выплатить 21 миллиард рублей неустойки за срыв госконтракта 2014 года. В марте этого года военные отозвали иск, но уже в июне подали новый – на 923 миллиона рублей.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, имеющий на вооружении ракеты Х-22 и Х-32 и фугасные авиабомбы различной мощности. В 2018 году на Ту-22М3 была испытана новейшая гиперзвуковая противокорабельная ракета «Кинжал». Он был принят на вооружение ВВС СССР в 1989 году и серийно производился до 1993 года. Ту-22М3 принял участие в различных вооруженных конфликтах, в частности, в Таджикистане, Чечне, Южной Осетии и операции в Сирии. Россия, единственная из постсоветских стран сохранившая на вооружении Ту-22М3, имеет 62 такие машины.