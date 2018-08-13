К 2030 году проверку ЕГЭ хотят полностью доверить роботам

Проверку всех заданий единого государственного экзамена планируют переложить на искусственный интеллект. К 2030 году развёрнутые ответы на открытые вопросы начнут оценивать компьютеры.

Об этом 13 августа пишет «Медуза» со ссылкой на «Известия».

Сейчас с помощью роботов проверяют только тестовую часть ЕГЭ. В Федеральном институте педагогических измерений, занимающимся разработкой заданий, надеются, что со временем искусственный интеллект сможет заменить 40 тысяч экспертов, занятых в оценке развёрнутой части экзамена.

Кроме того, к 2030 году планируется отказаться от бумажных бланков с вопросами и заменить их гаджетами.

Ежегодно в СМИ попадают данные об утечках заданий ЕГЭ. Этим летом об опубликованных в Сети заданиях по химии и математике рассказал петербургский учитель Дмитрий Гущин, в ответ Рособрнадзор подал на педагога в суд.