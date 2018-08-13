Доллар вырос до 68 рублей - впервые с 2016 года

Рубль продолжил свое падение по отношению к доллару и евро.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 13 августа доллар уверенно перешагнул через отметку в 68 рублей. По данным на 10.21 мск, за американскую валюту дают 68,28 рубля.

Евро, в свою очередь, окончательно закрепился выше 77 рублей.

Цена нефти марки BRENT опустилась до 72,66 доллара за баррель.

Напомним, что ослабление рубля началось 8 августа на фоне новостей о введении США новых антироссийский санкций. При этом в российском Минфине выразили уверенность, что волатильность на рынках связана не только с увеличивающимся санкционным давлением, но и с общей нестабильностью в мире.