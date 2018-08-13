Лахта центр
Лахта Центр показал к Дню строителя космос
Создатели Лахта Центр записали новое видео. Оно приурочено к Дню строителя.
"Новая архитектура как чистый космос! Гравитация не для нас", – говорится в Инстаграме проекта.
Создатели Лахта Центр записали новое видео. Оно приурочено к Дню строителя.
"Новая архитектура как чистый космос! Гравитация не для нас", – говорится в Инстаграме проекта.
АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Неважно, приобретаете ли Вы смартфон впервые или меняете свой на более современный, у Вас возникнет вопрос: «Как выбрать смартфон?». КЕЙ поможет определиться
«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция* проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона
В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А
Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва
9 августа во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» состоялось торжественное открытие детского сада. Оценил новое дошкольное учреждение Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов и Глава Пушкинского района Владимир Владимирович Омельницкий
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга