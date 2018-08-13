Посольство России в США о причастности к беспорядкам в Шарлоттсвиле: Где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций

Посольство России в США ответило на подозрения в причастности к прошлогодним беспорядкам в Шарлоттсвиле. Конгрессмен-республиканец Том Гарретт ранее сообщил, что в массовых протестах ультраправых «российское вмешательство» усмотрел директор ФБР Кристофер Рэй.

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», – сообщила дипломатическая миссия в Facebook.

В посольстве отметили, что не удивятся, если Россию обвинят и в организации протестов в Вашингтоне, которые были приурочены к годовщине событий в Шарлоттсвиле.

«Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита», — заключили в посольстве.

Беспорядки в Шарлоттсвилле произошли в августе 2017 года из-за сноса памятника генералу Роберту Ли, участнику ​Гражданской войны на стороне конфедератов. Ультраправые активисты вышли на улицы с акцией протеста. Выступления противников и сторонников конфедератов привели к трагедии, когда в толпу манифестантов въехал автомобиль. На следующий день мэр города обвинил в беспорядках президента США Дональда Трампа. Комментарий бывшего президента США Барака Обамы о трагедии в Шарлотсвилле стал самым популярным сообщением в истории Twitter.