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Финляндия
13.08.2018 10:05
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Госсайты Финляндии подверглись масштабной кибератаке из-за рубежа

Атака на информационную систему государственных органов Финляндии была зафиксирована вечером 12 августа. Злоумышленники действовали из-за границы, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Центр кибербезопасности.

Действия хакеров были направлены на услуги, предоставляемые Государственным центром информационных и коммуникационных технологий. Сбои произошли в работе сайтов нескольких министерств, Сил обороны и Центра регистрации населения. Кроме того, временно была недоступна служба аутентификации Suomi.fi, через которую можно воспользоваться услугами различных государственных ведомств, таких как фонд пенсионного страхования, налоговая служба и сервис медицинских и социальных услуг.

В Центре кибербезопасности не склонны полагать, что целью хакеров было похищение информации. По их словам, такие инциденты нередки, сайты госуслуг страдают от кибернападений довольно часто. В этот раз особенностью стал масштаб атаки и то, как она отразилась на повседневной жизни людей.

Кибератака, источник которой не уточняется, произошла на фоне обсуждения в финских СМИ статьи Buzzfeed о попытках России повлиять гибридными методами на дискуссию о НАТО в Швеции и Финляндии. По данным издания, российские хакеры якобы распространяли в шведских СМИ и соцсетях информацию с целью вызвать сомнения по поводу возможного присоединения к Североатлантическому альянсу и увеличить недоверие между гражданами и лицами, принимающими решения. Позже премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что Россия не оказывает заметного влияния на дискуссию о НАТО в Финляндии. «Это не повлияло, конечно, финны самостоятельно могут принимать решения в этом деле, как финские политики, так и [обычные] граждане», – сказал он.


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