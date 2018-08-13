Страховщики предлагают ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО до пяти дней

Для автолюбителей предлагают ввести ограничения по времени на подачу заявления о страховом случае. Согласно поправкам в закон об ОСАГО, подготовленным Российским союзом автостраховщиков, о происшествии водители должны сообщить в течение пяти дней. Короткие сроки для обращения, по мнению авторов инициативы, помогут бороться с автоюристами и мошенниками.

Как пишут «Ведомости» 13 августа, норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, чем занимаются автоюристы или мошенники. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, отмечает, что когда прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа.

Если ограничение введут, то чтобы получить компенсацию по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить об убытке в срок не было. В противном случае страховщик может отказать в выплате.

По мнению президента Ассоциации защиты страхователей Николая Тюрникова, норма о пятидневном сроке «абсурдна». Эксперт считает, что таким образом страховые компании искусственно сократят размер убытков по ОСАГО за счёт тех автомобилистов, которые не будут укладываться в положенное время.