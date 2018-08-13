Происшествия
В горах Памира совершил жёсткую посадку вертолёт с альпинистами. Спасатели ищут Ми-8 на высоте 4500 метров
Вертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил жесткую посадку в горах Памира. Инцидент произошел накануне в районе самой высокой точки Таджикистана — пика Исмоили Сомони, известного ранее как пик Коммунизма.
Как 13 августа сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики (КЧС), на борту вертолета находятся 13 альпинистов и три члена экипажа. Таджикский портал Asia-Plus уточняет, что пассажиры – граждане России, Белоруссии и Испании.
По данным КЧС, жесткая посадка произошла во время транспортировки альпинистов после восхождения на пик Исмоили Сомони. До базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек вертолет не долетел. Телеканал 360 выяснил, что вертолет находится на высоте 4500 метров, но о состоянии пассажиров и летчиков информации пока нет.
К месту аварии отправились два вертолета со спасателями и медиками. Власти Таджикистана создали комиссию для расследования происшествия.
Справка:
Пик Исмоили Сомони — самая высокая точка Таджикистана и СНГ. Имеет высоту 7495 м. В советское время она носила название пик Коммунизма. Современное название гора получила в 1998 году в честь основателя средневековой династии Саманидов, считающегося этническим таджиком — Исмаила Сомони.