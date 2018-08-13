В горах Памира совершил жёсткую посадку вертолёт с альпинистами. Спасатели ищут Ми-8 на высоте 4500 метров

Вертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил жесткую посадку в горах Памира. Инцидент произошел накануне в районе самой высокой точки Таджикистана — пика Исмоили Сомони, известного ранее как пик Коммунизма.

Как 13 августа сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики (КЧС), на борту вертолета находятся 13 альпинистов и три члена экипажа. Таджикский портал Asia-Plus уточняет, что пассажиры – граждане России, Белоруссии и Испании.

По данным КЧС, жесткая посадка произошла во время транспортировки альпинистов после восхождения на пик Исмоили Сомони. До базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек вертолет не долетел. Телеканал 360 выяснил, что вертолет находится на высоте 4500 метров, но о состоянии пассажиров и летчиков информации пока нет.

К месту аварии отправились два вертолета со спасателями и медиками. Власти Таджикистана создали комиссию для расследования происшествия.