Развратник подстерег двух школьниц в петергофском парке

В Петродворцовом районе Петербурга разыскивают неизвестного, проявившего нездоровый интерес к двум школьницам.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 12 августа в 85 отдел полиции с заявлением обратились две местные жительницы. Они сообщили о непродолжительном общении своих дочерей-шестиклассниц с неизвестным мужчиной, суть которого можно свести к уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера. Девочки повстречали злоумышленника у дома №4/2 по улице Петергофской, который находится на окраине большого парка.

По заявлению проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.