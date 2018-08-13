Группа истребителей МиГ-31 совершила беспосадочный перелет в Арктику. Дозаправлялись в воздухе

Беспосадочный перелет с Камчатки в Арктику совершила группа истребителей-перехватчиков МиГ-31. Боевые машины входят в смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

Как 13 августа сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс», истребители вылетели с аэродрома Елизово Камчатского края. Пролетев более 1,6 тысячи километров, МиГ-31 в районе Анадыря произвели дозаправку в воздухе от самолетов Ил-78. Далее истребители добрались до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта.

На обратном пути самолёты выполнили в воздухе еще одну дозаправку и успешно вернулись на аэродром базирования.

Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тысяч километров, а длительность полета превысила 5 часов.