Чтобы добраться до катушек с кабелем в Парголово, налётчики сделали подкоп

Незаконное проникновение на склад с металическими изделиями совершили незваные гости в Выборгском районе Петербурга. В процессе грязного дельца они не побоялись испачкаться, поэтому лезли под забором, а выходили через парадный вход на автомобиле.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне около восьми вечера трое с лопатами подошли к территории склада на улице Некрасова, 74а, в посёлке Парголово. Чтобы прорваться через ограждение, они устроили подкоп. Через яму под забором визитёры проникли внутрь. Их встретил 68-летний охранник, но отпор он дать не сумел и в итоге оказался связан скотчем.

Гости забрали со склада компании «Росинжиниринг энерджи», которая занимается производством металлических изделий и конструкций, две катушки кабеля. Улов погрузили на манипулятор с оранжевой кабиной и покинули территорию на машине через центральный вход.