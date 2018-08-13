Дирекция по развитию транспортной системы предлагает обосновать трамвай до Кудрово за 11,5 миллиона рублей

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области объявила открытый конкурс на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) трамвайной линии до Кудрово. Проект будет выполнен на основе концессионного соглашения.

Как слудет из конкурсной документации, стоимость договора составляет 11,5 миллиона рублей, заявки принимаются до 10 сентября 2018 года. По результатам конкурса должна быть отобрана компания, которая выполнит ТЭО проекта строительства выделенной трамвайной линии от станции метро «Улица Дыбенко» до областного города Кудрово с заездом в квартал «Новый Оккервиль». Как писала «Фонтанка», трамвай предполагается запустить к 2023 году.

Данное обстоятельство уже сейчас сделало его объектом многочисленных споров. Ведь к 2024 году в Кудрово должна появиться станция метро, которая свяжет его с все той же станцией «Улица Дыбенко». Данное обстоятельство позволяет многим делать вывод о том, что проект является дублирующим и лишен смысла. В самой Дирекции в связи с этим обращают внимание на удаленность будущей станции метро от жилых кварталов и на то, что трамвайная линия не только позволит людям быстрее добираться от своих домов до общественного транспорта, но и предоставит им возможность выбора средства передвижения.

Однозначно позитивно отзываются о проекте пока только девелоперы – любой новый вид общественного транспорта на активно застраивающейся территории ведет к удорожанию недвижимости.