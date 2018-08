Американский ракетный эсминец USS Carney вошёл в Чёрное море. В Петербурге корабль хорошо знают

Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64) вошел в Чёрное море третий раз за год. О визите боевого корабля, оснащенного системой противоракетной обороны «Иджис», сообщила 13 августа пресс-служба 6-го флота США.

Говоря о целях прибытия корабля, в командовании ограничились традиционными фразами про безопасность и стабильность.

«Прибытие Carney в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Время, проведенное здесь, поможет нам повысить оперативную совместимость с нашими партнерами и улучшить обмен информацией и опытом с ними», — заявил капитан Carney Тайсон Янг.

Эсминец USS Carney известен тем, что сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге в мае 2017 года. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. В Минобороны ситуацию комментировать не стали.

Только за 2018 года корабль уже дважды побывал в Черном море в январе и феврале. Регулярные визиты эсминца объясняют стремлением Вашингтона сдержать Россию, которая усиливает группировку в Крыму.

Согласно международным договоренностям, корабли Военно-морских сил США и других стран НАТО могут находиться в черноморской акватории не более 21 дня.

.@USNavyEurope is back to BlackSea: Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer USS Carney transits Bosphorus & enters the BlackSea for its 5th patrol in the #US6thFleet area of operations in support of regional allies & partners. DDG64 is forward-deployed to @NAVSTA_Rota pic.twitter.com/AE9RwpWyci