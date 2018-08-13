В Эгейском море рыбаки из Турции обстреляли греческие рыболовецкие лодки

Рыбаки из Турции обстреляли греческих рыбаков недалеко от острова Лерос в Эгейском море. Инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес

Как 13 августа сообщает РБК со ссылкой на телеканал Alpha, в результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту стрельбы сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды.

По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.

В июле прошлого года корабли береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузу M/V ACT, следовавшему под турецким флагом. Позднее греческие власти объяснили обстрел турецкого судна. По их информации, на турецком сухогрузе перевозили наркотики.