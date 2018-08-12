Стихия в начале рабочей недели умерит пыл. В Петербурге будет солнечно и свежо

Небо над Петербургом в понедельник, 13 августа, по прогнозам синоптиков, будет облачным, но и солнце выглянет не единожды. Дожди закончатся утром.

Фото: Михаил Огнев

Как сообщает Гидрометцентр Северной столицы, рабочая неделя начнётся с традиционной августовской погоды. Ночью и утром ещё возможны дожди, а днём переменная облачность и до +21.

Погодные волнения выходного дня отступят. В воскресенье, напомним, горожане могли наблюдать смерчи над Финским заливом, град, грозу и ливень в Петербурге и Ленобласти. Кроме того, ночь на понедельник – самая звездная в этом году: в просветах ночного неба видно поток Персеиды.