Россия обогнала Европу в летних видах спорта

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, сообщает 12 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Россияне завоевали 66 медалей: 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых. За победу в общекомандном медальном зачете сборная России получит трофей чемпионата Европы.

Второе место заняла сборная Великобритании, в активе которой 71 медаль. На чемпионате Европы осталось разыграть шесть комплектов наград, то есть сборная России стала недосягаема для соперников.

Среди сегодняшних победителей-россиян – гимнаст Артур Далалоян, выигравший «золото» в упражнении на параллельных брусьях (15,443 балла), при этом «серебро» взял другой наш соотечественник, Давид Белявский (15,166). Далалоян занял первое место и в опорном прыжке (14,900 балла), Дмитрий Ланкин стал третьим (14,666 балла). Кроме того, Далалоян завоевал «бронзу» в вольных упражнениях. Россиянин Тимур Моргунов, выступавший в нейтральном статусе, получил серебряную медаль в прыжках с шестом, он с первой попытки взял планку на высоте 6,00 м.