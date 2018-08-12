Два смерча в Финском заливе сняли на видео. Град и молнию под Петербургом – на фото

Сразу два водяных смерча, возникших неподалёку друг от друга в Финском заливе, сняли на видео очевидцы со стороны посёлке Лебяжье под Петербургом 12 августа.

Это редкое природное явление попадает на страницы «Фонтанки» второй раз за неделю. 6 августа смерч кружил над Ладогой.

Тогда же специалисты объяснили «Фонтанке» природу возникновения этих вихрей. Они образуются, когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды. Это вызывает образование дождевых капель, одновременно выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Тёплый поток устремляется вверх, создавая зону разрежения. Далее процесс усиливается лавинообразно, образуя характерную воронку. В северных широтах такие смерчи довольно часто затухают при подходе к суше, рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Бояться их не стоит: северные смерчи гораздо менее интенсивные, чем, например, на Черном море, отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Наталья Мироничева.

В воскресенье погода в Петербурге была переменчивая, наблюдались и дожди, и сильные порывы ветра. В Ленинградской области даже зафиксировали град и грозу. Их фотографии опубликованы в сообществе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте».

Водяные смерчи также попали на камеру сегодня днём в проливе Вяйнамери, соединяющем Балтийское море с Рижским заливом, в Эстонии, а вчера – в Балтийском море около Блекинге, Швеция.