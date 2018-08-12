Любимой работе. В Италии медсестра оставила своей больнице 600 тысяч евро

Сотрудница больницы в итальянском Триесте указала учреждение своим единственным наследником. На сбережения медсестры смогут отремонтировать столовую, обновить оборудование и приобрести несколько сотен шкафов.

Как сообщает итальянское издание Il Piccolo 12 августа, щедрый подарок от бывшего работника местная больница получила ещё в прошлом году. Мария Болонья скончалась в возрасте 95 лет, пережив мужа и сына. Других родственников у женщины не было, и своим наследником она сделала больницу, в которой трудилась в должности медсестры.

Накопления составили 600 тысяч евро (46 миллионов рублей), но освоить их учреждению несколько месяцев мешала бюрократия.

Благодаря благотворительности бывшей сотрудницы в больнице появятся 450 шкафчиков в новом гардеробе, оборудование для отделения по переливанию крови для лечения инфекционных заболеваний, новая мебель в модернизированной столовой и отремонтированный вход в здание.