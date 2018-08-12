«Полёт» пешехода на Искровском попал на видео. Очевидцы держали его до приезда врачей

Рядовое ДТП с пешеходом произошло на Искровском проспекте, около пересечения с улицей Дыбенко, днём 12 августа. Момент удара зафиксировал видеорегистратор очевидца, и эта запись весьма показательна.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «парень с признаками САО (сильного алкогольного опьянения. – Прим. ред.) выбежал на дорогу прямо под белую «БМВ» с девушкой за рулём». На записи видно, что это произошло вне зоны пешеходного перехода, и предсказать появление человека на проезжей части было практически невозможно.

От удара мужчина откатился на несколько метров, затем сел. Повреждения автомобиля – разбитое лобовое стекло, помятые бампер и капот.

«Парень после того, как отлетел, хотел свалить с места ДТП, подошедшие дружки хотели его отвезти, но очевидцы держали его до последнего, пока «скорая» не приехала», – рассказывает очевидец. «Скорая», как говорят, прибыла на место минут через 10.

Кстати, на видео заметно, как сразу после ДТП за остановившейся «БМВ» также в неположенном месте дорогу перебегает другой пешеход.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.