Огромный пожар в крымском заповеднике локализовали

Крымским спасателям совместно с лесопожарными формированиями и представителями других министерств и ведомств удалось локализовать природный пожар в урочище Уч-Кош около Ялты к 18:30 12 августа, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

По предварительной информации, площадь пожара составила 26 гектаров. Ликвидация его последствий продолжается. Работают 485 человек и 47 единиц специализированной техники.

Вертолёты МИ-8 МЧС России с утра 85 раз сбрасывали воду – всего 297,5 тонны. Позже к ним присоединился самолёт Ил- 76, оборудованный водосбрасывающим устройством с запасом огнетушащего вещества 42 тонны.

«Ситуация находится под жестким контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым, на данный момент огнеборцам удалось взять в кольцо огонь, что говорит о том, что с этой минуты площадь пожара увеличиваться не будет. Лесопожарным и пожарно-спасательным формированиям удалось отвоевать огромную территорию лесного массива. Угрозы жизни и здоровья людей нет, жертв и пострадавших также нет», – отмечается в сообщении.

Чтобы не позволить огню распространиться, личный состав проводит «окарауливание границ пожара».

Крымское ГУ МЧС выражает отдельную благодарность волонтёрам и добровольцам, а также всем неравнодушным жителям Ялты, которые проявили самоотверженность и пришли на помощь в ликвидации пожара.

Напомним, пожар в урочище Уч-Кош начался днём 11 августа. Местные жители предполагали, что отдыхающие разводили костры в заповеднике – отмечали день Ялты.

В Ленинградской области тем временем тоже тушат леса – 107 гектаров, включая земли Минобороны – с привлечение вертолётов и самолёта. Областное ГУ МЧС продемонстрировало процесс борьбы с огнём на фото и видео.