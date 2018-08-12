Умер лауреат Нобелевской премии «за непреклонную честность», автор лучшего романа десятилетия Найпол

Лауреат Нобелевской премии по литературе, британец индийского происхождения Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался в Лондоне за несколько дней до своего 86-летия. Об этом 12 августа сообщает BBC со ссылкой на родственников писателя.

Как рассказала изданию жена писателя Надира, Видиадхар Найпол скончался накануне в своём доме в Лондоне. По её словам, супруг ««был гигантом во всем, чего достигал, и умер в окружении тех, кого любил, прожив жизнь, которая была полна удивительного творчества».

Найпол родился 17 августа 1932 года в Тринидаде в семье индийских эмигрантов. За свою жизнь он написал больше тридцати произведений. Самые известные его романы – «Дом для мистера Бисваса», «Излучина реки», «Территория тьмы», «В подвешенном состоянии». За последний писатель в 1971 году получил Букеровскую премию. В 2018 году роман вошёл в шорт-лист награды «Золотой Букер», как лучшая книга десятилетия.

Нобелевскую премию ему присудили в 2001 году с формулировкой «за непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».