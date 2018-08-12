Света в Буграх не дождались сотни человек

Несмотря на сообщение «Ленэнерго» об устранении последствий аварии, сотни жителей Всеволожского района Ленобласти по-прежнему остаются без света.

О проблемах не только с электричеством, но и с водой «Фонтанке» сообщают читатели. К девяти часам вечера 12 августа часть потребителей по-прежнему сидят без света. Так, с часа дня обесточена многоэтажка на Тихой улице, в которой живет больше тысячи человек.

Виновников коммунальных бед жителей Бугров в ПАО «Ленэнерго» рекомендуют искать среди управляющих компаний, которые не производят необходимое переподключение.

Кроме Бугров авария затронула промзону в Калининском районе Петербурга. Свою работу электроэнергетики закончили к 4 часам дня.