Мультипликатор Гарри Бардин, снявший «Летучий Корабль», попал в больницу в Выборге

Один из самых известных российских мультипликаторов 76-летний Гарри Яковлевич Бардин днём 12 августа госпитализирован в Выборге – там он собирался выступать на фестивале «Окно в Европу».

Как передаёт «Пятый канал», Бардин почувствовал себя плохо, ему вызвали Скорую помощь. В больнице ему поставили предварительный диагноз «кишечное кровотечение».

По данным канала, режиссёр находится в хирургическом отделении, его состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Гарри Бардин, как указано на его сайте, родился в 1941 году в Оренбурге. Закончил Школу-студию им В.И. Немировича-Данченко при МХАТ, работал актёром, снимался в кино. В 1975 году начал работать режиссёром-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм», где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на Родине, так и за рубежом. Среди них, например, «Летучий Корабль», «Серый Волк энд Красная Шапочка», «Выкрутасы», «Чуча». В 1999 был удостоен Государственной Премии РФ. В 1991 году вместе со своей группой Гарри Бардин основал собственную студию «Стайер», где работает и по сей день.