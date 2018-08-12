Самый зрелищный звездопад года ждут в ночь на 13 августа. Петербургу не повезло

Метеорный поток Персеиды достиг своего пика и в ночь на понедельник прольётся звёздным «дождём». Количество загаданных желаний зависит от погоды, и петербуржцев она подводит.

Как сообщили 12 августа в Московском планетарии, активность метеоров была заметна ещё в пятницу, но ночь максимума Персеид приходится на 13 августа. Звёзды будут летать по всему небу с частотой до ста в час. Поднимать голову можно после десяти часов вечера, когда росчерки будут редкими, но длинными, и не опускать до утра. Лучшим временем для наблюдений называют вторую половину ночи.

Астрономы отмечают, что в этом году свет «болидов» не затмит даже луна, поскольку пик Персеид совпал с первым днём новолуния. Но желающим большей зрелищности рекомендуют уезжать из города и искать максимально тёмные участки неба. В городе интенсивность звездопада будет в разы меньше.

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере и образуют звёздный «душ». Увидеть его можно невооружённым глазом, если не помешает погода. В Петербурге дождь и облачность, но шанс всё же есть. По данным со спутника, сплошной утренний покров рассеялся до лёгкой облачности на разных высотах.

Если найти просвет не удастся, то загадать желание можно будет в следующем году. Поток Персеид – ежегодное явление.