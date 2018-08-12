ГУ МВД: «Пироманов» с Медного всадника задержали в ту же ночь

Двое молодых людей получили административные протоколы за попытку развести огонь в мангале возле головы Петра I на Сенатской площади. Разыскиваемых 12 августа Музеем городской скульптуры молодых людей оштрафовали еще 5 числа.

Как сообщает «Фонтанке» пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с памятника сняли двоих мангальщиков в возрасте 20 и 32 лет.

Сотрудники отдела полиции Адмиралтейского района приехали к Медному всаднику после звонка очевидцев. Вандалов увезли в отдел полиции, где на них были составлены протоколы по административной статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает штраф до тысячи рублей.

Музей городской скульптуры 12 августа обратился к подписчикам с просьбой опознать вандалов. Фотографии в соцсети выложили очевидцы.