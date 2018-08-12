Захарова попросила Шнурова стать «трубочистом» в Сербии

Фестиваль трубочистов в сербском городе Гуча в следующем году может пройти с участием лидера петербургской группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом 12 августа заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова – на фестивале трубочистов в этом году она была почетным гостем.

Как сообщает News.ru, по словам Захаровой, на мероприятии не было российских трубочистов, на что ей указали организаторы. Представитель российского внешнеполитического ведомства сочла, что лучшей кандидатурой мог бы стать лидер «Ленинграда». Она уже пригласила Шнурова поучаствовать, и он ответил с энтузиазмом, так как «для него это очень интересно, и возможно, все получится в следующем году».

Захарова добавила, что сербы «не пожалеют, если он приедет».