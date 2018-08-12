Умер Анатолий Узденский, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Ментовских войнах»

Актёр театра и кино, заслуженный и народный артист России Анатолий Узденский скончался на 67 году жизни. Об этом 12 августа сообщили в театре «Современник», на сцене которого Узденский играл последние тринадцать лет.

«Анатолий Ефимович ушёл из жизни в Новосибирске. В «Современнике» начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», – говорится в сообщении столичного театра.

Узденский родился в 1952 году в Казахстане. Первый фильм с его участием «Рой» вышел на экраны в 1990 году. С того времени он снялся более чем в пятидесяти фильмах и сериалах. Играл в «Ментовских войнах», «Улицах разбитых фонарей», «Каменской», больше двадцати лет выступал на сцене новосибирского театра «Старый дом». В 2004 году Узденский переехал в Петербург, где почти два года играл на сцене театра «На Литейном», а потом сменил его на московский «Современник».

Прощание с артистом пройдёт в Москве. Время и дата ещё не назначены.