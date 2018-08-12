Полиция в Бельгии установит камеры, распознающие шум драки

В бельгийском городе Хассельт полиция разместит микрофоны в камерах, которые будут способны распознавать звуки потасовок, бьющегося стекла и других правонарушений. Об этом 12 августа сообщает РБК со ссылкой на бельгийские издания Het Belang van Limburg и Het Nieuwsblad.

Как отмечает Het Nieuwsblad, на данный момент проект пилотный и будет запущен бельгийскими правоохранителями совместно с компанией Eindhoven Sorama.

Камеры не записывают сами разговоры, но могут отличить звуки ссор и конфликтов от обычных переговоров, рассказали мэр города Хассельт ​Надя Вананрой и начальник полиции Филипп Пирард. После того как звук будет зафиксирован, все камеры, размещенные по периметру, будут направлены на источник звука, чтобы полицейские смогли оперативно отследить ситуацию. Кроме того, в систему встроен регулятор освещения, который также сможет направить свет к месту происшествия.

В полиции подчеркнули, что такие камеры не нарушат конфиденциальности граждан и будут размещены только на улицах, а микрофон не будет улавливать звуки в домах. Как пишет Het Belang, эти устройства будут установлены в центре города примерно через месяц, а именно в сентябре.