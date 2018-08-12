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Фонтанка-SUP
12.08.2018 19:15
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Фестиваль «Фонтанка-SUP» наградил победителей: «Аватара», «Людей в чёрном» и серьёзного мопса

Самые супергеройские и безбашенные участники III международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» получили награды от партнёров и друзей самого запоминающегося городского праздника на воде.

Фестиваль «Фонтанка-SUP» наградил победителей: «Аватара», «Людей в чёрном» и серьёзного мопса

Цвет настроения – синий: если в прошлом году главным "красавчиком" SUP-карнавала стал "Синий динозавр", в этом году все симпатии зрителей завоевала Полина Дозорец – девушка в костюме "Аватара" из одноименного блокбастера режиссера Джеймса Кэмерона. Второе и третье место за лучший костюм тоже у киноперсонажей – "Гладиатора" Александра Радеева и команды "Людей в чёрном" из страховой компании "Гайде". 

За самое креативное оформление доски отметили деревянный сап, "Алису (Анастасия Ривчак) в стране чудес", путешествующую по водоёмам вместе с огромными чашками и игральными картами. Первое место в этой номинации отдали длинному сапу, на котором уместились три человека.

"Самым ценным пассажиром" стал мопс. Пёс передвигался по воде вместе с хозяином, оба были одеты в строгие чёрные костюмы из фильма "Люди в чёрном".

Фестиваль «Фонтанка-SUP» наградил победителей: «Аватара», «Людей в чёрном» и серьёзного мопса

Победители получили призы от партнеров фестиваля: пригласительные билеты на финальные матчи XXIII Международного теннисного турнира St. Petersburg Open, сертификат на отдых в парк-отеле "Медвежья гора", сертификаты на десять тысяч рублей от компаний TimeTrial и Radical Sport, призы от компании "Эталон", подарочный чек на две тысячи в магазин Water-proof.ru, и "непромокайки" от "Мобильного века"

Приз от компании "Газпром нефть" за "Самое вдохновляющее выступление" вручили девушке-Аватару Полине. В качестве награды ей достались сертификаты на сап-путешествие, денежный сертификат и надувная доска для сапсёрфинга от компании TimeTrial.

Фестиваль «Фонтанка-SUP» наградил победителей: «Аватара», «Людей в чёрном» и серьёзного мопса

Напомним, из 890 заранее зарегистрировавшихся на официальном сайте мероприятия участников Фестиваля, не побоялись дождя и спустились на воду утром 12 августа более 500 любителей сапсёрфа. Они без происшествий преодолели 8 километров по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее поднялись вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Путь завершился в точке старта – у Павильона Росси на набережной Мойки. В заплыве приняли участие сапсёрферы из Финляндии, Кипра, Белоруссии, Украины, Польши и России.

Смотреть в новом окне Сергей Михайличенко

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике Фонтанка-SUP.

Подробная информация на сайте fontankasup.ru

«Фонтанка» благодарит друзей и партнеров III международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP»:

Инновационный партнер – «Газпром нефть»,

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA,

Стратегический партнер – Группа «Эталон»,

Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»,

Официальный страховой партнер - АО "СК ГАЙДЕ",

Партнер - компания PAROC,

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open ,

Партнер - Radical Sport.

Информационную поддержку оказывают:

Генеральный информационный партнер – Кудаго,

Официальный online-партнер – Горбилет и Блог Фиеста.

В ближайшие дни на сайте «Фонтанки» будет опубликован фото- и видеорепортаж грандиозного карнавала на воде в рамках III международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP».

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