Победы на чемпионате Европы: россияне взяли «золото» и «серебро» по прыжкам в воду

Россиянин Александр Бондарь 12 августа стал первым в соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по летним видам спорта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

24-летний россиянин по итогам шести прыжков набрал 542,05 балла. Другой российский спортсмен Никита Шлейхер выиграл «серебро», набрав 481,15 балла. Третьим стал француз Бенжамен Оффре.

Россиянин Кирилл Беляев занял второе место в плавании на открытой воде на дистанции 25 км, преодолев дистанцию за 4 часа 57 минут 54,6 секунды. Победителем стал венгр Кристоф Разовски, который был на секунду быстрее россиянина. Замкнул тройку итальянец Маттео Фурлан.

Главным достижением предпоследнего дня чемпионата стало то, что мужская сборная России по спортивной гимнастике (в составе Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Николая Куксенкова) сенсационно завоевала «золото» в командном многоборье и стала единственной трехкратной чемпионкой Европы.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, завоевав 62 медали (29 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых).