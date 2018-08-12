На Свердловской набережной освятили восстановленную церковь

Восстановленную церковь во имя святого великомученика Пантелеимона, расположенную на Свердловской набережной, освятили 12 августа, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Чин освящения и Божественную литургию в историческом храме возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На богослужении присутствовали председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Албин, депутаты городского парламента, представители городской администрации.

Церковь была построена в начале XX века на территории Елизаветинской общины сестер милосердия Российского общества Красного креста. После революции храм закрыли, здание использовалось не по назначению. К настоящему времени его восстановили на средства мецената и передали Русской православной церкви.