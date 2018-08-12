Министр финансов: Инфляция может ускориться, но всё в порядке

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если текущее ослабление рубля продолжится, то в нынешнем году следует ожидать ускорения инфляции на 0,5% – приблизительно до 3%, сообщает 12 августа «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Впрочем, подчеркнул министр, даже в случае роста инфляция останется в пределах целевого коридора, который определили правительство и Центробанк. «Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции, – успокоил чиновник. – Инфляция под контролем».

Ещё один положительный момент акцентировал Силуанов: доля импортных товаров на прилавках магазинов сократилась, «произошло импортозамещение», в связи с чем потребительские цены в меньшей степени зависят от колебаний курса валют.

Кроме того, глава Минфина пообещал, что у россиян не возникнет проблем с валютными счетами в случае расширения санкций США, даже если санкции будут введены против какого-либо конкретного банка. «Потому что Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение, – объяснил чиновник. – Резервов достаточно у Центрального банка. Рублевой ликвидности тоже предостаточно».

Новый пакет ограничительных мер, по его словам, будет «неприятным, но не смертельным» событием, ведь российская экономика за последние годы адаптировалась к санкциям.

Россия в ответ на возможные новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги, отметил министра. «Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги», – цитирует его РБК.

Министерство финансов, по его словам, не исключает отказа от доллара и перехода на другие валюты, например на рубль, при расчётах за поставки нефти.

«Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчёты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту», – отметил Силуанов.

2 августа американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс США новый пакет санкций против России, содержащий меры против политических деятелей и крупных бизнесменов России, а также запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур.

8 августа американская администрация объявила о введении с 22 августа нового пакета санкций против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон и ряд западных стран обвиняют Россию. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, а в дальнейшем возможно распространение санкций на дипотношения между странами. Заявление США не замедлило сказаться на рынке: 9 августа он рухнул вместе с рублём.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Москва готовит «зеркальные меры».