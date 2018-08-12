Украина приостановила работу пункта пропуска на границе с Крымом

О приостановке Украиной работы одного из трёх пунктов пропуска на границе с Крымом сообщили в Крымском пограничном управлении ФСБ, передаёт 12 августа «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«Стоящий напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск (Россия) контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

На выезде из России образовалась очередь из более чем полусотни автомобилей.

«Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска работают в штатном режиме, сотрудники МАПП «Армянск» предлагают ожидавшим в очередях проследовать в другие пункты пропуска, так как не известно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать поток лиц и транспортных средств на данном направлении», — прокомментировали ситуацию в погрануправлении.

Оформление лиц и транспортных средств происходит по прибытию на въезде.