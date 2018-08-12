Музей городской скульптуры ищет вандалов, поднявших к голове Петра I мангал

Лица молодых людей, которые намеревались устроить пикник рядом с головой Петра I на Сенатской площади, попали на камеры прохожих. Помочь установить личности вандалов просит Музей городской скульптуры Петербурга.

Пост в группе «ВКонтакте» музея появился днём в воскресенье, 12 августа, хотя самих вандалов на Медном всаднике заметили ещё ночью 5 августа. По словам очевидицы, которая засняла молодежь с мангалом, компания была большой и разнополой. На Гром-камень забрались несколько молодых людей и девушек, большая часть ждала их у подножия. Мангал несли разобранным, пакет с углём также имелся.

Фото: Александра Бенцман/vk.com

«Какие-то туристы просили их решить свою задачу побыстрее, а то им надо сфоткать... Остальные снимали и звонили в 112», – рассказывает петербурженка.

Пост заметили сотрудники Музея городской скульптуры, которые следят за памятником. Задержать компанию в тот же день не удалось, поэтому теперь их личности пытаются установить по фотографиям.