Петербуржцы могут возвращаться к покупкам, жители Бугров – к выключателям

Электричество вернули на линию 110 кВ после отключения днём 12 августа. Ток из Ленобласти дошёл и до попавшего в зону аварии торгового центра на севере Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Ленэнерго», работы во Всеволожском районе Ленобласти электроэнергетики закончили к четырём часам дня. Свет вернули всем потребителям в Буграх и Калининском районе Петербурга.

Отключение, напомним, оставило горожан без покупок – от этой же линии запитан торговый центр «Парк Хаус» на проспекте Культуры и несколько предприятий в промзоне.